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НБУ опасается ускорения инфляции из-за потребительского оптимизма украинцев

Новости » Экономика    16.09.2019 - 12:44
НБУ опасается ускорения инфляции из-за потребительского оптимизма украинцев
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Потребительские настроения находятся на рекордно высоких уровнях, что может вызвать всплеск инфляции

В Украине сохраняется существенное проинфляционное давление со стороны высоких темпов повышения реальной заработной платы и устойчивого роста потребления. Об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политики Национального банка 4 сентября, на котором было принято решение снизить учетную ставку до 16,5%, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили члены комитета, потребительские настроения находятся на рекордно высоких уровнях. В то же время отсутствуют отчетливые сигналы о замедлении процессов роста заработных плат и потребительского спроса.

В то же время укрепление гривны и снижение цен на нефть и газ могут иметь больший дезинфляционный эффект, чем предполагает июльский макроэкономический прогноз, считают в НБУ.

"Инфляционные и девальвационные ожидания населения и бизнеса также могут постепенно улучшаться, учитывая снижение внутриполитических рисков, в том числе благодаря завершению политического цикла, быстрому формированию нового правительства и возобновлению переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества. В то же время продолжение сотрудничества с МВФ - это ключевое предположение базового макроэкономического сценария, поэтому оно не является основанием для более существенного снижения учетной ставки, чем предусмотрено прогнозной траекторией", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года потребительские настроения украинцев достигли нового пика. Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2019 года составил 88,0 п., что на 5,5 п. выше, чем в июне.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа.

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