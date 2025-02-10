Інфляція прискорилася: як зросли ціни в Україні за останній рік

За даними статистичного відомства, інфляція прискорилася до максимуму з травня 2023 року, коли вона становила 15,3%.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,3%. Найбільше подорожчали овочі - на 33,9% і вершкове масло - 33,9%. Яйця за рік подешевшали на 5,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 14,2%, на одяг і взуття знизилися на 4,3%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 19,1%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 2,0%, охорона здоров'я подорожчала на 13,7%, ціни на транспорт зросли на 10,2% (зокрема, пальне подорожчало на 12,1%), на зв'язок - на 19,0%, на відпочинок і культуру зросли на 0,7%, освіта подорожчала на 12,1%, ресторани й готелі подорожчали на 13,6%, інші товари та послуги - на 11,6%.

Прогноз з інфляції

Нагадаємо, за даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%.

У січні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,4%. Погіршення прогнозу на 1,5 п.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення високих виробничих витрат, у т.ч. через диспропорції на ринку праці.

НБУ очікує, що в перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, зростатиме через вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів низьких торішніх врожаїв, так і фундаментальних, насамперед тиску з боку виробничих витрат бізнесу.

Інфляція досягне свого піку в II кварталі і з середини року почне знижуватися. За прогнозом НБУ, інфляція сягне 14,3% наприкінці I кварталу, а вже наприкінці II кварталу буде 13,6%, наприкінці III кварталу - 12%, наприкінці IV кварталу - 8,4%.