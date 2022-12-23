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Інфляція в Японії досягла 40-річного максимуму

Фото: інфляція в Японії досягла 40-річного рекорду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Місячна інфляція у Японії досягла максимуму з 1981 року. Базові споживчі ціни у листопаді зросли на 3,7% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Згідно зі статистикою, ціни в Японії зростали в листопаді найшвидшими темпами з 1981 року, що частково викликано зростанням цін на енергоносії.

"Хоча інфляція споживчих цін у Японії на рівні трьох-чотирьох відсотків є низькою за міжнародними стандартами, вона досить висока, щоб почуватися некомфортно через стагнацію зростання заробітної плати", - заявила Сара Тан, економіст Moody's Analytics.

Коя Міямае, старший економіст SMBC Nikko Securities сказав, що ціни, ймовірно, продовжать зростати в короткостроковій перспективі.

"Базовий індекс споживчих цін зріс у листопаді через зростання цін на продукти харчування та газ. Ймовірно, індекс зростатиме далі, наблизившись або потенційно перевищивши чотири відсотки у грудні", - заявив він.

Більшість аналітиків очікують, що зростання цін у Японії досягне піку приблизно на початку 2023 року.

Раніше ми писали, що Японія розпочала підготовку саміту країн "Великої сімки", який має відбутися у Хіросімі у травні 2023 року.

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Японія