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Инфляция в Японии достигла 40-летнего максимума

Фото: инфляция в Японии достигла 40-летнего рекорда (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Месячная инфляция в Японии достигла максимума с 1981 года. Базовые потребительские цены в ноябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Согласно статистике, цены в Японии росли в ноябре самыми быстрыми темпами с 1981 года, что отчасти было вызвано ростом цен на энергоносители.

"Хотя инфляция потребительских цен в Японии на уровне трех-четырех процентов является низкой по международным стандартам, она достаточно высока, чтобы чувствовать себя некомфортно из-за стагнации роста заработной платы", — заявила Сара Тан, экономист Moody's Analytics.

Коя Миямаэ, старший экономист SMBC Nikko Securities, сказал, что цены, вероятно, продолжат расти в краткосрочной перспективе.

"Базовый индекс потребительских цен вырос в ноябре из-за роста цен на продукты питания и газ. Вероятно, индекс будет расти дальше, приблизившись или потенциально превысив четыре процента в декабре", - заявил он.

Большинство аналитиков ожидают, что рост цен в Японии достигнет пика примерно в начале 2023 года.

Ранее мы писали, что Япония начала подготовку саммита стран "Большой семерки", который должен состояться в Хиросиме в мае 2023 года.

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Япония