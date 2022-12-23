Инфляция в Японии достигла 40-летнего максимума

Согласно статистике, цены в Японии росли в ноябре самыми быстрыми темпами с 1981 года, что отчасти было вызвано ростом цен на энергоносители.

"Хотя инфляция потребительских цен в Японии на уровне трех-четырех процентов является низкой по международным стандартам, она достаточно высока, чтобы чувствовать себя некомфортно из-за стагнации роста заработной платы", — заявила Сара Тан, экономист Moody's Analytics.

Коя Миямаэ, старший экономист SMBC Nikko Securities, сказал, что цены, вероятно, продолжат расти в краткосрочной перспективе.

"Базовый индекс потребительских цен вырос в ноябре из-за роста цен на продукты питания и газ. Вероятно, индекс будет расти дальше, приблизившись или потенциально превысив четыре процента в декабре", - заявил он.

Большинство аналитиков ожидают, что рост цен в Японии достигнет пика примерно в начале 2023 года.