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Японія розпочала підготовку до саміту країн G7: що відомо

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Токіо, Четвер 22 грудня 2022 02:38
Японія розпочала підготовку до саміту країн G7: що відомо Фото: Японія розпочала підготовку до саміту країн G7 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія розпочала підготовку саміту країн "Великої сімки", який має відбутися у Хіросімі у травні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Повідомляється, що важливим елементом саміту стане відвідування лідерами країн G7 музею атомної бомби у Хіросімі.

За словами джерел, у разі реалізації це буде перший спільний візит лідерів G7 до музею. Японія повинна провести саміт G7 протягом трьох днів з 18 по 21 травня наступного року в місті Хіросіма, майже повністю зруйнованого американською атомною бомбою в серпні 1945 року.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда раніше висунув своє бачення світу, вільного від ядерної зброї. У 2016 році колишній президент США Барак Обама відвідав музей, виголосив промову та зустрівся з місцевими жителями, які вижили після атомного бомбардування у Меморіальному парку світу.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" запевнили, що вони підтримуватимуть та посилюватимуть економічний тиск на Росію.

Також ми писали, що країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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Японія G7
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