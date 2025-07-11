Інфляція пішла вниз: НБУ пояснив, що відбувається з цінами в Україні

Споживчі ціни в Україні у черні 2025 року зросли на 14,3% в річному вимірі, що менше, ніж у травні (15,9%). На показник вплинув ефект від підвищення тарифів на електроенергію минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням коментар НБУ з інфляції.

Як зазначається в коментарі, повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним, зокрема через високу минулорічну базу порівняння адміністративно регульованих цін.

Однак фактичні темпи зниження інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозував НБУ у квітні.

"Відхилення від прогнозу зумовлювалося насамперед суттєвішим подорожчанням сирих продовольчих товарів в останні місяці на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки", - пояснили НБУ.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін впали до 10,9%

Така динаміка зумовлювалася насамперед високою базою порівняння минулого року. Так, у червні 2024 року відбулося одноразове підвищення тарифів на електроенергію, йдеться в коментарі.

Ціни на сирі продукти харчування зросли до 28,7%

Значно пришвидшилося зростання цін на окремі кісточкові, яблука та ягоди через вплив несприятливих погодних умов на їх пропозицію. Швидше дорожчали усі види м’яса через зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин та підвищення зовнішніх цін.

Натомість, за даними НБУ, темпи подорожчання овочів суттєво сповільнилися завдяки збільшенню пропозиції нового врожаю та активному імпорту.

Подорожчання палива пришвидшилося до 3,1%

Така динаміка передусім пов'язана зі збільшенням вартості бензину та дизпалива на тлі високої волатильності світових цін на нафту та послаблення гривні відносно євро. Натомість на ринку зрідженого нафтового газу спостерігалося послаблення цінового тиску завдяки надлишку постачань.

Базова інфляція повернулася до зниження

У червні вона сповільнилася до 12,1%. Серед чинників, що стримували фундаментальний ціновий тиск: попередні заходи НБУ з посилення монетарної політики та стабільна ситуація з постачанням електроенергії.

"Значного впливу девальвації гривні відносно євро на базову інфляцію наразі не спостерігається", - пояснили в НБУ.

Розпочалося зниження інфляції послуг - до 14,4%, що є, зокрема, ознакою помірнішого тиску з боку ринку праці. Так, повільніше дорожчали транспортні послуги, послуги зв’язку та особистого догляду.

Зростання цін на непродовольчі товари теж сповільнилося - до 3,6%. Ціни на одяг та взуття і надалі залишалися меншими, ніж торік.

Водночас подорожчання оброблених продуктів пришвидшилося до 18,2%. Стрімкіше зростали ціни на м'ясні продукти через вищу вартість продовольчої сировини, а також на безалкогольні напої, зокрема каву, що відображало тенденції на світовому ринку кави. Проте сповільнилися темпи здорожчання хліба й хлібопродуктів, олії та більшості видів молочної продукції.

Прогноз НБУ

"Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження в червні, як і прогнозував НБУ. Однак загальна інфляція була вищою за квітневий макроекономічний прогноз насамперед через вплив погодних умов. Очікується, що в другому півріччі зниження інфляції триватиме…" - заявили в НБУ.