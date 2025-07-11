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Инфляция пошла вниз: НБУ пояснил, что происходит с ценами в Украине

Украина, Пятница 11 июля 2025 08:22
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Инфляция пошла вниз: НБУ пояснил, что происходит с ценами в Украине Фото: Цены в Украине растут более медленно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в июне 2025 года выросли на 14,3% в годовом измерении, что меньше, чем в мае (15,9%). На показатель повлиял эффект от повышения тарифов на электроэнергию в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий НБУ по инфляции.

Как отмечается в комментарии, возвращение инфляции к снижению летом было ожидаемым, в частности из-за высокой прошлогодней базы сравнения административно регулируемых цен.

Однако фактические темпы снижения инфляции оказались медленнее, чем прогнозировал НБУ в апреле.

"Отклонение от прогноза обусловлено прежде всего существенным подорожанием сырых продовольственных товаров в последние месяцы на фоне сокращения их предложения из-за весенних заморозков", - пояснили НБУ.

Темпы роста административно регулируемых цен упали до 10,9%

Такая динамика обусловлена прежде всего высокой базой сравнения прошлого года. Так, в июне 2024 года произошло однократное повышение тарифов на электроэнергию, говорится в комментарии.

Цены на сырые продукты питания выросли до 28,7%

Значительно ускорился рост цен на отдельные косточковые, яблоки и ягоды из-за влияния неблагоприятных погодных условий на их предложение. Быстрее дорожали все виды мяса из-за роста себестоимости, уменьшения поголовья животных и повышения внешних цен.

Зато, по данным НБУ, темпы подорожания овощей существенно замедлились благодаря увеличению предложения нового урожая и активному импорту.

Подорожание топлива ускорилось до 3,1%

Такая динамика прежде всего связана с увеличением стоимости бензина и дизтоплива на фоне высокой волатильности мировых цен на нефть и ослабления гривны относительно евро. Зато на рынке сжиженного нефтяного газа наблюдалось ослабление ценового давления благодаря избытку поставок.

Базовая инфляция вернулась к снижению

В июне она замедлилась до 12,1%. Среди факторов, сдерживающих фундаментальное ценовое давление: предыдущие меры НБУ по ужесточению монетарной политики и стабильная ситуация с поставками электроэнергии.

"Значительного влияния девальвации гривны относительно евро на базовую инфляцию пока не наблюдается", - пояснили в НБУ.

Началось снижение инфляции услуг - до 14,4%, что является, в частности, признаком умеренного давления со стороны рынка труда. Так, медленнее дорожали транспортные услуги, услуги связи и личного ухода.

Рост цен на непродовольственные товары тоже замедлился - до 3,6%. Цены на одежду и обувь и в дальнейшем оставались меньше, чем в прошлом году.

В то же время подорожание обработанных продуктов ускорилось до 18,2%. Стремительнее росли цены на мясные продукты из-за высокой стоимости продовольственного сырья, а также на безалкогольные напитки, в частности кофе, что отражало тенденции на мировом рынке кофе. Однако замедлились темпы подорожания хлеба и хлебопродуктов, масла и большинства видов молочной продукции.

Прогноз НБУ

"Инфляция достигла пика в мае и вернулась к снижению в июне, как и прогнозировал НБУ. Однако общая инфляция была выше апрельского макроэкономического прогноза прежде всего из-за влияния погодных условий. Ожидается, что во втором полугодии снижение инфляции продолжится..." - заявили в НБУ.

Инфляция в Украине

Напомним, годовая инфляция в Украине в июне 2025 года снизилась впервые за последний год - до 14,3%.

Замедление инфляции произошло из-за того, что в июне в июне прошлого года тарифы на электроэнергию резко повысили, а в этом году - нет.

Действующий тариф на электроэнергию в Украине на уровне 4,32 грн/кВт-ч продлен до конца октября 2025 года.

В июне 2024 года тариф вырос на 64%.

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Цены в Украине Инфляция в Украине
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