Інфляція на піку: як зросли ціни в Україні

Зростання цін в Україні прискорилося до максимуму за два роки. Сильно подорожчали продукти, сигарети, комуналка і зв'язок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, споживчі ціни в Україні в травні 2025 року зросли на 1,3%. Річна інфляція прискорилася до 15,9%, порівняно з 15,1% у квітні.
Інфляція зросла до максимуму з квітня 2023 року, коли вона становила 17,9%.
За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 22,1%. Найбільше подорожчали яйця - на 86,0%, овочі - на 35,7%, соняшникова олія - на 35,4%, фрукти - на 33,5% і вершкове масло - 28,5%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 18,3%, на одяг і взуття знизилися на 4,8%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 20,1%.
Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 2,4%, охорона здоров'я подорожчала на 13,1%, ціни на транспорт зросли на 5,8% (зокрема, пальне подорожчало на 1,2%), на зв'язок - на 18,5%, на відпочинок і культуру - на 1,2%, освіта подорожчала на 12,1%, ресторани й готелі - на 15,2%, різні товари та послуги - на 11,9%.
НБУ у квітні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,7%. За прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.
Крім того, значний позитивний статистичний ефект матиме й минулорічна висока база порівняння, зокрема, через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року.
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