Инфляция на пике: как выросли цены в Украине

По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в мае 2025 года выросли на 1,3%. Годовая инфляция ускорилась до 15,9%, по сравнению с 15,1% в апреле.



Инфляция выросла до максимума с апреля 2023 года, когда она составляла 17,9%.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 22,1%. Больше всего подорожали яйца - на 86,0%, овощи - на 35,7%, подсолнечное масло - на 35,4%, фрукты - на 33,5% и сливочное масло - 28,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 18,3%, на одежду и обувь снизились на 4,8%.



Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 20,1%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 2,4%, здравоохранение подорожало на 13,1%, цены на транспорт выросли на 5,8% (в т.ч. топливо подорожало на 1,2%), на связь - на 18,5%, на отдых и культуру выросли на 1,2%, образование подорожало на 12,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 15,2%, разные товары и услуги на 11,9%.

