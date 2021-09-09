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Инфляция осталась на трехлетнем максимуме, несмотря на снижение цен в августе

Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в августе 2021 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала 2021 года рост цен составил 6,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к августу 2020 года) инфляция осталась на уровне 10,2%.

Таким образом, инфляция находится на максимуме за три года: выше была только в мае 2018 года - 11,7%.

Продукты питания в Украине за август подешевели на 0,8%. Больше всего подешевели овощи на 18,3% и фрукты - на 5,0%. В то же время яйца подорожали на 18,0%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,4%, на одежду и обувь - упали на 3,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,3%, здравоохранение - без изменений, транспорт подорожал на 0,8%, цены на связь выросли на 0,6%, на отдых и культуру на 0,3%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,1%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

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Инфляция в УкраинеГосударственная служба статистики