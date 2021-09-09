Інфляція в Україні залишилася на трирічному максимумі попри зниження цін у серпні

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до серпня 2020 року) інфляція залишилася на рівні 10,2%.

Таким чином, інфляція знаходиться на максимумі за три роки: вище була тільки в травні 2018 року - 11,7%.

Продукти харчування в Україні за серпень подешевшали на 0,8%. Найбільше подешевшали овочі на 18,3% і фрукти - на 5,0%. У той же час яйця подорожчали на 18,0%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, на одяг і взуття - впали на 3,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,3%, Охорона здоров'я - без змін, транспорт подорожчав на 0,8%, ціни на зв'язок зросли на 0,6%, на відпочинок і культуру на 0,3%, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 0,1%.