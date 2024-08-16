Інфляція на нулі. Що приховує стабільність цін під час війни

У липні 2024 року рівень споживчих цін в Україні залишився на рівні 0%, що є помітною зміною порівняно з червневим зростанням на 2,2%. З початку року споживчі ціни зросли на 4,3%, за даними Держстату.

Які основні чинники інфляції та які будуть наслідки для економіки, - розбиралося РБК-Україна .

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Згідно з коментарем Національного банку України (НБУ), споживча інфляція в річному вимірі у червні 2024 року пришвидшилася до 4,8% з 3,3% у травні, а ціни зросли на 2,2% у місячному вимірі. НБУ зазначив, що "фундаментальний інфляційний тиск залишався стійким", зокрема через зростання витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, а також послаблення курсу гривні. Основні ризики для інфляції на наступні місяці включають збільшення витрат бізнесу та очікуване підвищення акцизів.

Основні чинники, що вплинули на інфляцію

У липні 2024 року рівень інфляції в Україні знизився до 0% порівняно до червня. Що, за словами фінансового експерта Олександра Паращія, є "нормальним" для літніх місяців, коли спостерігається сезонне зниження цін на продукти харчування через високу пропозицію свіжих овочів та фруктів. Експерт зазначає, що "на цей показник значною мірою впливають погодні умови та сезонність", а не політика Національного банку України, оскільки його рішення з обліковою ставкою мають відстрочений ефект.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук відзначає, що прискорення річної інфляції в липні значною мірою зумовлене цінами на продукти харчування.

"Ціни на продукти харчування відновили зростання після того, як чотири місяці поспіль перебували нижче від минулорічного рівня. Це сталося через посуху, яка знизила виробництво овочів та фруктів у липні", - коментує Ваврищук.

Окрім цього, ціни на транспортні послуги також знизилися, що сприяло загальному стабільному рівню інфляції.

Інфляційні ризики та перспективи

Попри стабільний показник інфляції в липні, Віталій Ваврищук звертає увагу на те, що інфляційні ризики посилилися. "Інфляція прискориться і буде в діапазоні 6-7% наприкінці вересня, але це значно нижче, ніж прогноз НБУ - 7,8%. Ми також очікуємо, що за результатами року інфляція може виявитися нижчою, ніж прогнозує НБУ", - зазначає експерт.

Ключовими ризиками він вважає підвищення акцизів на пальне та можливе підвищення ПДВ у вересні. Він також підкреслює, що поступова девальвація гривні, хоча і є проінфляційним чинником, наразі не має значного впливу на загальний рівень інфляції.

Олександр Паращій підкреслює, що попри поточну стабільність інфляції, існують численні ризики, які можуть вплинути на майбутні темпи зростання цін. Зокрема, очікується, що інфляція може знову прискоритися через підвищення акцизів та можливе зростання цін на енергетичні ресурси. Паращій зауважує, що "в довгостроковій перспективі інфляція може зрости через підвищення витрат на оплату праці та енергію", що є важливим фактором у контексті поточних економічних умов в Україні.

Чи є низька інфляція позитивом для економіки під час війни

Низький рівень інфляції, на перший погляд, може здатися позитивним сигналом для економіки. Проте в умовах війни така ситуація може свідчити про зниження попиту та споживчої активності, що є негативним для економічного зростання. З іншого боку, стабільна інфляція дає змогу уникнути швидкого знецінення національної валюти та втрати купівельної спроможності населення.

Рівень споживчих цін в Україні залишився на рівні 0% у липні, проте ризики підвищення інфляції залишаються актуальними. Як відзначає Віталій Ваврищук, очікується, що інфляція досягне піку у 2025 році, після чого почнеться її зниження. Наразі, дії Національного банку України з підтримки низької інфляції можна оцінити позитивно, але важливо враховувати можливі довгострокові наслідки для економіки в умовах тривалого військового конфлікту.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Держстату, Національного банку України, експертні коментарі керівника аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука.