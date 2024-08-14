Продукти в Україні дешевшають: що буде з цінами найближчим часом

У найближчі місяці можна очікувати подальшого зниження споживчих цін на продукти харчування під впливом масового надходження продукції урожаю нинішнього року, передусім овочевої групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

"Меншою мірою це стосується хлібної та тваринницької продукції, де ціни на сировину складаються вищі від торішніх", - йдеться в повідомленні

Як зазначили в інституті, за даними Держстату, у липні 2024 року споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти попереднього місяця на 0,8%. Основним драйвером зменшення споживчих цін на продукти харчування стали ціни на яйця (-11,4%) та овочі (-19,6%). Проте на інші продукти ціни зросли: найбільше – на цукор (+12,1%), олію соняшникову (+2,9%) та фрукти (+1,4%). По інших групах товарів відбулося зростання цін у межах одного відсотка.

Наковці нагадають, що цього року стрімко дешевшають яйця: -47,6% проти грудня 2023 року. Також зменшилися ціни на овочі (-2,6%), м'ясо та м'ясопродукти (-2,2%).

У річному вимірі, крім названих продуктів, зменшилися споживчі ціни на олію соняшникову (-7,6%) та цукор (-1,9%). При цьому найбільше зростання цін проти липня 2023 року відбулося на масло вершкове (+16,1%) та хліб (+10,1%).

За даними Держстату, інфляція в Україні в липні в річному вимірі прискорилися до 5,4% попри те, що місячна інфляція була на рівні 0%.