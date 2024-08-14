Споживчі настрої українців покращилися після кількамісячного падіння

Індекс споживчих настроїв українців в липні 2024 року зріс на 7,3 пункти та становить 70,1 п. Зросли усі складові індикатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс на 2,9 п. до 53,8 пунктів. Індекс економічних очікувань у липні зріс на 7,3 п. та складає 80,9 пунктів.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 0,7 п. та складає 125 п. Індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,8 п. та складає 169,8 п.

"Після кількамісячного падіння усіх ключових показників споживчої впевненості, ми бачимо тенденцію до відновлення у липні 2024 року. У липні ми спостерігаємо значиме підвищення як споживчих настроїв населення, так і більш позитивну оцінку економічних очікувань. Індекс поточного становища без значущих змін, і в цілому співставний з аналогічним періодом минулого року", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.