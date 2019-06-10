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Інфляція в травні сповільнилася

Новини » Економіка    10.06.2019 - 18:09
Інфляція в травні сповільнилася
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Незважаючи на деяке уповільнення місячної інфляції, у річному вимірі зростання цін прискорилося до 9,6%

Споживчі ціни в Україні в травні 2019 року порівняно з квітнем зросли на 0,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 4,2%. При цьому в річному вимірі (до травня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,6%.

Інфляція в травні сповільнилася

Нагадаємо, що в січні 2019 року місячна інфляція становила 1,0%, річна - 9,2%, у лютому 0,5% і 8,8%, в березні 0,9% і 8,6%, у квітні - 1,0 і 8,8% відповідно.

Продукти харчування в Україні за травень 2019 року подорожчали на 1,0%. Найбільше подорожчали фрукти - на 11,9%. Яйця подешевшали на 15,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, на одяг і взуття - знизилися на 1,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 0,7%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,3%, охорона здоров'я на 0,3%, транспорт-на 1,5% (в т. ч. пальне на 4,1%), на зв'язок ціни знизилися на 0,2%, відпочинок і культура подешевшали на 0,3%, освіта не змінилася - 0,0%, ресторани і готелі подорожчали на 0,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 6 червня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних, оскільки два останніх місяці споживча інфляція перевищувала прогноз НБУ. У квітні вона становила 8,8% в річному вимірі і в травні, за оцінками НБУ, продовжила прискорюватися.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.

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