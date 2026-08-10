Інфляція у липні зросла на 7,7%: що подорожчало найбільше, а які товари стали дешевшими

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Споживчі ціни у липні зросли на 0,3% за місяць.

Річна інфляція становила 7,7%, базова – 8,1%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,2%.

Найбільше з продуктів подешевшали яйця – на 6%, та овочі – на 5,9%.

Одяг і взуття стали дешевшими на 4,8%.

Водночас водопостачання подорожчало на 31,9%, каналізація – на 29,8%.

Транспортні послуги зросли в ціні на 5,2%.

Як змінилися ціни в Україні

За даними Держстату, у липні споживчі ціни зросли на 0,3% порівняно з попереднім місяцем. Відносно липня 2025 року ціни були вищими на 7,7%. За січень–липень 2026 року споживчі ціни зросли на 6% порівняно з груднем минулого року.

Базова інфляція у липні становила 0,3% порівняно з червнем, а в річному вимірі – 8,1%.

Фото: порівняння цін у червні 2026 та липні 2025 року (дані Держастату)

Що відбувалося з цінами на продукти

У липні продукти харчування та безалкогольні напої загалом подешевшали на 0,2%.

Найпомітніше знизилися ціни на яйця – одразу на 6%. Овочі стали дешевшими на 5,9%. Також на 1,3–0,6% знизилися ціни на свинину, м’ясо птиці, продукти переробки зернових і сало.

Водночас окремі продукти продовжили дорожчати. Фрукти у липні стали дорожчими на 1,5%, риба та продукти з риби – на 1,3%, соняшникова олія – на 1,2%.

Ціни на безалкогольні напої зросли на 1,1%, молоко – на 0,7%, сир і м’який сир – на 0,9%. Хліб і макаронні вироби подорожчали на 0,6%, а цукор – на 0,6%.

Якщо порівнювати з липнем минулого року, найбільше зросли ціни на рибу та продукти з риби – на 22,4%, соняшникову олію – на 21,8% та хліб і хлібопродукти – на 18,6%.

Одяг і взуття подешевшали

Помітне зниження цін у липні зафіксували у категорії одягу та взуття.

Загалом вони подешевшали на 4,8%. Зокрема, одяг став дешевшим на 5,8%, а взуття – на 3,5%.

У річному вимірі ціни на одяг і взуття також залишалися нижчими, ніж торік: на 5,6%.

Комунальні послуги: водопостачання та каналізація різко подорожчали

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у липні зросли на 1,6%.

Основною причиною стало підвищення тарифів на окремі комунальні послуги. Водопостачання подорожчало на 31,9%, а каналізація – на 29,8%. Прибирання сміття стало дорожчим на 5,1%.

Водночас тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення у липні не змінилися.

Транспортні послуги додали в ціні

Ціни на транспорт у липні зросли на 1,3%.

Найбільше подорожчали транспортні послуги – на 5,2%. Зокрема, проїзд автомобільним пасажирським транспортом став дорожчим на 6%, а залізничним – на 2,7%.

Водночас ціни на паливо та мастила у липні знизилися на 0,1%. Проте порівняно з липнем 2025 року вони залишаються значно вищими – на 28%.

Фото: динаміка змін цін на продукти, комунальні послуги, житло та транспорт порівняно із червнем 2026 року (дані Держстату)

Що ще подорожчало

Алкогольні напої та тютюнові вироби у липні подорожчали на 1,5%. Зокрема, ціни на тютюнові вироби зросли на 1,8%.

На 0,9% зросли ціни на різні товари та послуги, на 0,8% – у ресторанах і готелях, на 0,7% – у сфері відпочинку та культури.

Медичні послуги також подорожчали: ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 0,6%, а амбулаторні послуги – на 0,8%.

Водночас фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подешевшали на 0,6%.

За даними Держстату, у липні ціни на освіту зросли на 0,1%. У річному вимірі ця категорія залишається однією з тих, де ціни зросли найбільше: на 14,7% порівняно з липнем 2025 року.

Загалом у липні ціни на споживчому ринку зростали помірно – на 0,3% за місяць. Водночас динаміка в окремих категоріях суттєво відрізнялася: поряд із сезонним здешевленням продуктів та одягу споживачі зіткнулися зі значним зростанням вартості окремих комунальних і транспортних послуг.