Інфляція в Європі все ще двозначна через енергетичну війну Росії

Як підкреслює видання, це позбавило європейських споживачів їхньої купівельної спроможності та змусило економістів передбачити рецесію. Індекс споживчих цін у 19 країнах, які використовують євровалюту, досяг 10% у листопаді порівняно з роком раніше. Ці дані Eurostat, що були оприлюднені сьогодні, 30 листопада, дали змогу експертам дійти висновку щодо причин того, чому інфляція в єврозоні вийшла з-під контролю.

"Інфляція визначається високими цінами на енергоносії, спричиненими тим, що Росія значною мірою припинила подачу природного газу через війну в Україні, а також вузькими місцями в поставках сировини та запчастин і відновленням попиту після закінчення пандемічних обмежень COVID-19", - йдеться у повідомленні AP News.

За даними Eurostat, зростання цін на енергоресурси сповільнилося у листопаді до 34,9% з 41,5% у жовтні. На думку експертів, зниження відбулося тому, що Європа в основному заповнила свої сховища на зиму поставками з інших країн, а м’яка погода зменшила побоювання щодо дефіциту в опалювальний сезон.

Незважаючи на те, що зростання споживчих цін вдарило по економіках у всьому світі, воно особливо сильно позначилося на Європі через її залежність від російського природного газу, який монополіст "Газпром" значно скоротив. Як зазначає AP News, європейські лідери вважають, що це - енергетична війна з боку Росії через підтримку України.

Економісти Oxford Economics, на яких посилається видання, підтверджують прогнози, що Європейський центральний банк уповільнить швидке зростання процентних ставок і на засіданні 15 грудня підвищить ключову ставку на 0,5 б. п. замість чергового підвищення на 0,75 б. п., яке це було зроблено на останніх двох засіданнях ЄЦБ.

"Тим не менш центральний банк продовжуватиме приборкувати інфляцію всіма наявними у нас інструментами, насамперед підвищенням процентних ставок", - зазначила голова ЄЦБ Крістін Лагард.