Инфляция в Европе все еще двузначная из-за энергетической войны России

Как подчеркивает издание, это лишило европейских потребителей покупательской способности и заставило экономистов прогнозировать рецессию. Индекс потребительских цен в 19 странах, использующих евровалюту, достиг 10% в ноябре по сравнению с годом ранее. Эти данные Eurostat, обнародованные сегодня, 30 ноября, позволили экспертам прийти к выводу о причинах того, почему инфляция в еврозоне вышла из-под контроля.

"Инфляция определяется высокими ценами на энергоносители, вызванными тем, что Россия в значительной степени прекратила подачу природного газа из-за войны в Украину, а также узкими местами в поставках сырья и запчастей и восстановлением спроса по окончании пандемийных ограничений COVID-19", - говорится в сообщении AP News.

По данным Eurostat, рост цен на энергоресурсы замедлился в ноябре до 34,9% с 41,5% в октябре. По мнению экспертов, снижение произошло потому, что Европа в основном заполнила свои хранилища на зиму поставками из других стран, а мягкая погода снизила опасения относительно дефицита в отопительный сезон.

Несмотря на то, что рост потребительских цен ударил по экономикам во всем мире, он особенно сильно отразился на Европе из-за ее зависимости от российского природного газа, который монополист "Газпром" значительно сократил. Как отмечает AP News, европейские лидеры считают, что это - энергетическая война со стороны России из-за поддержки Украины.

Экономисты Oxford Economics, на которых ссылается издание, подтверждают прогнозы, что Европейский центральный банк замедлит быстрый рост процентных ставок и на заседании 15 декабря повысит ключевую ставку на 0,5 б. п. вместо очередного повышения на 0,75 б. п., как это было сделано на последних двух заседаниях ЕЦБ.

"Тем не менее центральный банк будет продолжать укрощать инфляцию всеми имеющимися у нас инструментами, прежде всего повышением процентных ставок", - отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард.