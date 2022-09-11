ЕЦБ не исключает повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции

Руководство Европейского центрального банка видит растущий риск того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне (9,1%), даже несмотря на вероятную рецессию.

Поскольку инфляция в августе достигла 9,1% и в ближайшие два года будет превышать целевой показатель ЕЦБ - не более 2%, центральный банк повышает процентные ставки с рекордной скоростью и призывает правительства помочь снизить счета за электроэнергию, которые взлетели до небес после вторжения России в Украину.

В четверг ЕЦБ повысил также ставку по депозитам с нуля до 0,75%, а президент центробанка Кристин Лагард прогнозировала еще два или три повышения, заявив, что ставки все еще далеки от уровня, который позволит вернуть инфляцию к 2%.

Пять источников, близких к этому вопросу, сказали, что многие политики видят растущую вероятность того, что им придется вывести ставку на "ограничительную территорию", жаргонное обозначение уровня ставок, который вызывает замедление экономики. Это 2% или выше.

Источники, говорившие на условиях анонимности, сказали, что это, скорее всего, произойдет, если первый прогноз ЕЦБ по инфляции на 2025 год, который должен быть опубликован в декабре, все еще будет выше 2%.

В настоящее время ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 2,3% в 2024 году, хотя один из источников сообщил, что внутренний прогноз, который был представлен на заседании в четверг, ставит ее ближе к 2% после учета последних цен на газ.

Источники сообщили, что политики опасаются рецессии этой зимой и еще более вялого экономического роста в следующем году, чем официальный прогноз ЕЦБ в 0,9%. Но некоторые успокаивают себя тем, что рынок труда силен, что должно смягчить влияние повышения ставок, добавили они.

По данным Совета экономического анализа Франции, полный запрет на импорт энергоресурсов из России может в среднем привести к потере валового национального дохода стран ЕС в размере 0,2-0,3%. Это составляет 100 евро на взрослого человека.

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