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ЕЦБ впервые за 11 лет поднял ключевые ставки

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Брюссель, Четверг 21 июля 2022 17:39
ЕЦБ впервые за 11 лет поднял ключевые ставки Фото: глава Европейского центробанка Кристин Лагард (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейский центральный банк впервые за 11 лет поднял ключевые ставки на 50 базисных пунктов (0,5%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕЦБ.

Сообщается, что решение принято для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.

"Совет директоров счел уместным сделать более крупный первый шаг на пути нормализации учетных ставов, чем это было указано на предыдущем заседании", - говорится в сообщении.

Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля 2022 года.

Кроме того, одобрен Инструмент защиты трансмиссии (TPI), который станет дополнительным в арсенале инструментов Совета. Он может быть активирован для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для еврозоны.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых с 22 июля 2022 года.

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