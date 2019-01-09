МВФ дал прогноз по инфляции в Украине в год выборов

Фото: МВФ (flickr.com/Jamille Wilson)

Кредиторы ожидают нисходящего тренда

Международный валютный фонд прогнозирует замедление инфляции в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический обзор МВФ, подготовленный к утверждению новой программы сотрудничества с Украиной Stand-By Arrangement на сумму 3,9 млрд долларов.

Как отмечается в обзоре, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должно помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года.

В то же время, в целевой диапазон, обозначенный Национальным банком (5±1%), инфляция должна войти в начале 2020 года, прогнозируют эксперты МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Украины в Меморандуме с МВФ гарантировало независимость Национального банка в год выборов, а также обязалось провести ряд реформ, которые будут учитываться во время пересмотра программы в мае и в ноябре 2019 года.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время, НБУ повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).