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Инфицированный коронавирусом начальник полиции Киева идет на поправку

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 04:26
Инфицированный коронавирусом начальник полиции Киева идет на поправку
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

Он работает в удаленном режиме

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, у которого ранее подтвердили инфицирование коронавирусом, чувствует себя хорошо и "идет на поправку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

По словам советника министра внутренних дел Юрия Тандита, Крищенко продолжает выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

"Он в нормальном состоянии, идет на поправку, в хорошем настроении. Фактически он в удаленном режиме продолжает работать. Он именно интересуется ситуацией в отношении церквей сейчас, мы контактируем с ним в отношении Киева в частности", - рассказал Тандит.

Советник главы МВД не смог назвать общее количество инфицированных правоохранителей в Украине, но отметил, что летальных случаев не было.

В конце марта стало известно, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился коронавирусом. Тогда положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

РБК-Украина писало, что коронавирус обнаружили у командующего Национальной гвардии Николая Балана.

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