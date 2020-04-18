ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Інфікований коронавірусом начальник поліції Києва йде на поправку

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 04:26
Інфікований коронавірусом начальник поліції Києва йде на поправку
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Він працює у віддаленому режимі

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, у якого раніше підтвердили інфікування коронавірусом, почуває себе добре і "йде на поправку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

За словами радника міністра внутрішніх справ Юрія Тандіта, Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки у віддаленому режимі.

"Він у нормальному стані, йде на поправку, в гарному настрої. Фактично він у віддаленому режимі продовжує працювати. Він саме цікавиться ситуацією щодо церков зараз, ми у контакті з ним щодо Києва зокрема", - розповів Тандіт.

Радник глави МВД не зміг назвати загальну кількість інфікованих правоохоронців в Україні, але зазначив, що летальних випадків не було.

В кінці березня стало відомо, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом. Тоді позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських і одного курсанта.

РБК-Україна писало, що коронавірус виявили у командувача Національної гвардії Миколи Балана.

В Чернівецькій області за добу у понад 80 людей виявили коронавірус Більше 150 українців лікуються за кордоном від коронавірусу
Новини України КоронавірусАндрій Крищенко
News
On Top