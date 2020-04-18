Інфікований коронавірусом начальник поліції Києва йде на поправку

Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Він працює у віддаленому режимі

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, у якого раніше підтвердили інфікування коронавірусом, почуває себе добре і "йде на поправку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

За словами радника міністра внутрішніх справ Юрія Тандіта, Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки у віддаленому режимі.

"Він у нормальному стані, йде на поправку, в гарному настрої. Фактично він у віддаленому режимі продовжує працювати. Він саме цікавиться ситуацією щодо церков зараз, ми у контакті з ним щодо Києва зокрема", - розповів Тандіт.

Радник глави МВД не зміг назвати загальну кількість інфікованих правоохоронців в Україні, але зазначив, що летальних випадків не було.

В кінці березня стало відомо, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом. Тоді позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських і одного курсанта.

РБК-Україна писало, що коронавірус виявили у командувача Національної гвардії Миколи Балана.