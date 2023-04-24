Інфантильна одноразова акція: Подоляк про "плани" України вдарити по РФ на річницю війни

Україна не мала планів бити по Москві на річницю війни, оскільки відповідне рішення було б інфантильним й не принесло б жодної користі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Публікація The Washington Post

Як зазначає видання, Головне управління розвідки нібито планувало масовані удари по Москві на річницю війни України з Росією. Про це нібито свідчать злиті документи Пентагону.

Згідно зі злитими документами, ГУР нібито дало вказівку одному зі своїх офіцерів готуватись до масованого удару 24 лютого "усім, що має" розвідка. Білий дім, зі свого боку, таємно стежив за планами України й боявся, що така атака по Росії може спровокувати агресивну відповідь.

За два дні до річниці вторгнення США нібито поширили звіт, згідно з яким ГУР "на прохання Вашингтона погодився відкласти удари по Москві".

Інфантильна одноразова акція

"Ми всі знову спостерігаємо дивну медіасенсацію... "У річницю війни Україна планувала вдарити по Москві з усіх сил, але партнери змусили її змінити рішення", - конспірологічно повідомили авторитетні американські ЗМІ. Звісно, без подробиць і логіки. І тому у мене виникає просте запитання. Навіщо нам це було потрібно? Яке завдання мала б вирішити така одноразова акція? Чи змінила б вона хід війни? Чи змусить росіян тікати? Чи зняла б потребу в зброї?", - пише радник голови Офісу президента.

Як відзначив Подоляк, публікація, яка посилається на "анонімні джерела" виконує лише одну катастрофічну функцію: сформувати громадську думку на Заході про те, що Україна нібито "нерозумна, інфантильна та імпульсивна країна, якій небезпечно довіряти серйозну зброю".

За словами радника голови Офісу президента, Україна підходить до питання війни із залізною математичною логікою.

"Нам потрібні ракети дальнього радіуса дії, щоб знищувати російську логістику на окупованих територіях, і різні види авіації, щоб захищати небо і руйнувати російські укріплення. Це головні складові успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. Може, час припинити гратися у відмовки та кулуарну реальну політику, поки триває війна і гинуть люди?", - пише Подоляк.