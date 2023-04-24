Инфантильная одноразовая акция: Подоляк о "планах" Украины ударить по РФ на годовщину войны

Украина не планировала бить по Москве на годовщину войны, поскольку соответствующее решение было бы инфантильным и не принесло бы никакой пользы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Публикация The Washington Post

Как отмечает издание, Главное управление разведки якобы планировало массированные удары по Москве на годовщину войны Украины с Россией. Об этом якобы свидетельствуют слитые документы Пентагона.

Согласно слитым документам, ГУР якобы дало указание одному из своих офицеров готовиться к массированному удару 24 февраля "всем, что имеет" разведка. Белый дом со своей стороны тайно следил за планами Украины и боялся, что такая атака по России может спровоцировать агрессивный ответ.

За два дня до годовщины вторжения США якобы распространили отчет, согласно которому ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары по Москве".

Инфантильная одноразовая акция

"Мы все снова наблюдаем странную медиа-сенсацию... "В годовщину войны Украина планировала ударить по Москве изо всех сил, но партнеры заставили ее изменить решение", - конспирологически сообщили авторитетные американские СМИ. Конечно, без подробностей и логики. И потому у меня возникает простой вопрос. Зачем нам это было нужно? Какую задачу должна решить такая одноразовая акция? Изменила ли она ход войны? Заставит ли россиян бежать? Сняла бы потребность в оружии?", - пишет советник главы Офиса президента.

Как отметил Подоляк, публикация, которая ссылается на "анонимные источники", выполняет лишь одну катастрофическую функцию: сформировать общественное мнение на Западе о том, что Украина якобы "неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой опасно доверять серьезное оружие".

По словам советника главы Офиса президента, Украина подходит к вопросу войны с железной математической логикой.

"Нам нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях, и различные виды авиации, чтобы защищать небо и разрушать российские укрепления. Это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Может, пора прекратить играть в отговорки и кулуарную реальную политику, пока идет война и гибнут люди?", - пишет Подоляк.