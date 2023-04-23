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В Індонезії сталося два землетруси, є загроза цунамі

Фото: в Індонезії сталися два землетруси, є загроза цунамі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На архіпелазі Бату, що в Інденезії, зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 та 5,9, є загроза цунамі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За даними EMSC, осередок землетрусу залягав на глибині 43 км. Раніше EMSC зафіксував землетрус магнітудою 5,8 на глибині 42 км. В архіпелаг Бату, що знаходиться в Індійському океані, входить 48 островів. Найбільший із них — Танахбала.

Епіцентр землетрусу знаходився за 202 кілометри на захід від Падангу (населення 840 тисяч осіб) та 177 кілометрів на захід від Паріамана (92 тисячі осіб).

Раніше ми писали, що в Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі , який також називають вулканом Судного дня. Щонайменше вісім сіл поблизу вулкана постраждали від вулканічного попелу.

Також нещодавно РБК-Україна писала про те, що нещодавно на острові Сіау Індонезії сталося виверження вулкана Карангетанг .

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Индонезия