В Индонезии произошло два землетрясения, есть угроза цунами

На архипелаге Бату, что в Инденезии, зафиксированы землетрясения магнитудой 6,2 и 5,9, есть угроза цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 43 км. Ранее EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,8 на глубине 42 км. В архипелаг Бату, находящийся в Индийском океане, входит48 островов. Крупнейший из них — Танахбала. Эпицентр землетрясения находился в 202 километрах к западу от Паданга (население 840 тысяч человек) и 177 километрах к западу от Париамана (92 тысячи человек).