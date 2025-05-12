В Індонезії під час утилізації боєприпасів загинули 13 осіб, серед них чотири військових

За словами військового речника Крістомея Сіантурі, серед загиблих у результаті вибуху дев’ять цивільних осіб і чотири військовослужбовці.

Вибух стався на полі, яке зазвичай використовується для утилізації застарілих боєприпасів.

Влада вже розпочала розслідування цього інциденту, зокрема з’ясування, як цивільні особи опинилися на місці події.

Речник армії Індонезії Вах'ю Юдхаяна заявив у телевізійному зверненні, що буде проведено детальне розслідування.

Цей випадок стався менше ніж через рік після масштабної пожежі на військовому складі в Індонезії, що спричинила серію вибухів.