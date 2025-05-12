RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли 13 человек, среди них четыре военных

Иллюстративное фото: В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли 13 человек (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В понедельник,12 мая на Западной Яве в Индонезии произошло трагическое гибель 13 человек во время утилизации просроченных военных боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По словам военного спикера Кристомея Сиантури, среди погибших в результате взрыва девять гражданских лиц и четыре военнослужащих.

Взрыв произошел на поле, которое обычно используется для утилизации устаревших боеприпасов.

Власти уже начали расследование этого инцидента, в частности выяснение, как гражданские лица оказались на месте происшествия.

Представитель армии Индонезии Вахью Юдхаяна заявил в телевизионном обращении, что будет проведено детальное расследование.

Этот случай произошел менее чем через год после масштабного пожара на военном складе в Индонезии, вызвавшего серию взрывов.

Напомним, что 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Эпицентром взрыва стало административное здание возле пирса.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.

СМИ писали о 750 пострадавших и 8 погибших.

Из-за взрыва работу порта приостановили, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.

Подробнее о взрыве, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индонезия