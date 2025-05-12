В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли 13 человек, среди них четыре военных

По словам военного спикера Кристомея Сиантури, среди погибших в результате взрыва девять гражданских лиц и четыре военнослужащих.

Взрыв произошел на поле, которое обычно используется для утилизации устаревших боеприпасов.

Власти уже начали расследование этого инцидента, в частности выяснение, как гражданские лица оказались на месте происшествия.

Представитель армии Индонезии Вахью Юдхаяна заявил в телевизионном обращении, что будет проведено детальное расследование.

Этот случай произошел менее чем через год после масштабного пожара на военном складе в Индонезии, вызвавшего серию взрывов.