Индонезия засомневалась в обещании, данном на COP26: "Неуместно и несправедливо"

Министр окружающей среды и лесного хозяйства Сити Нурбая Бакар вдруг назвала обязательство принуждением и заявила, что оно неуместно и несправедливо.

"Принуждение Индонезии к нулевой вырубке лесов в 2030 году явно неуместно и несправедливо", - заявила министр.

По ее словам, Индонезия "не может того, что не может сделать". Приоритетом Индонезии является развитие. Она взяла в пример леса, которые необходимо вырубить для строительства новых дорог. Также она отметила, что некоторые леса необходимо будет вырубить для выращивания продовольственных культур.

Отметим, что Индонезия является домом для третьей по величине площади в мире для тропических лесов. Однако с 1960-х годов половина лесов была вырублена нелегальными лесорубами.