Індонезія засумнівалася в обіцянці, даній на COP26: "Недоречно і несправедливо"

Міністр навколишнього середовища та лісового господарства Сіті Нурбая Бакар раптом назвала зобов'язання примусом і заявила, що воно недоречно і несправедливо.

"Примус Індонезії до нульової вирубки лісів у 2030 році явно недоречний і несправедливий", - заявила міністр.

За її словами, Індонезія "не може того, що не може зробити". Пріоритетом Індонезії є розвиток. Вона взяла в приклад ліси, які необхідно вирубати для будівництва нових доріг. Також вона зазначила, що деякі ліси необхідно буде вирубати для вирощування продовольчих культур.

Відзначимо, що Індонезія є домом для третьої за величиною площі у світі для тропічних лісів. Однак з 1960-х років половина лісів була вирубана нелегальними лісорубами.