Індонезія закликала країни Заходу менше критикувати Росію на саміті G20

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"На американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб чинять тиск індонезійські колеги, зокрема, президент Джоко Відодо, щоб вони продемонстрували гнучкість і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Москва погодилася на комюніке після завершення зустрічі", - йдеться в повідомленні видання.

Згідно з чиновниками, заява за підсумками зустрічі буде розцінена Відодо як "особистий успіх". За їхніми словами, президент вважає себе головою найскладнішого саміту G20.

Зазначається, що Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати Росію. "Пекін вважатиме за неможливе прийняття будь-якої безпосередньої критики на адресу Росії", - підкреслює видання.