Индонезия призвала страны Запада меньше критиковать Россию на саммите G20

Индонезийские политики, в частности, президент страны Джоко Видодо, призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении РФ в рамках саммита G20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике после завершения встречи", - говорится в сообщении издания.

Согласно чиновникам, заявление по итогам встречи будет расценено Видодо как "личный успех". По их словам, президент считает себя главой самого сложного саммита G20.

Отмечается, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать Россию. "Пекин сочтет невозможным принятие какой-либо непосредственной критики в адрес России", - подчеркивает издание.