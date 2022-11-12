Знову став на захист РФ. Ердоган заявив, що "Захід нападає на Росію"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Росія нині чинить "опір" нападу з боку західних країн. А особливо "нападають" на РФ Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву , яку приводить телеканал TRT.

"Ми переживаємо не звичайний процес. Росія - це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія наразі чинить опір", - заявив Ердоган.

Також президент Туреччини сподівається провести переговори з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим на саміті G20. Обговорити планують і повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Під час останньої зустрічі з Путіним я сказав йому, що вважаю за доцільне, щоб він приїхав до Індонезії. Потім було вирішено, що до Індонезії приїде міністр закордонних справ. У ці 2-3 дні, якщо я зможу з ним контактувати", - пояснив Ердоган.

Президент сподівається, що у нього буде можливість поговорити з Лавровим про ті кроки, які РФ має робити. Мова йде про діалог, який має трансформуватись у мир.