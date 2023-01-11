Індонезія та Китай можуть загострити відносини у Південнокитайському морі: що відомо

Інодонезія, країна Південно-Східної Азії, збільшує свою присутність біля островів Натуна у водах, де Пекін заявляє про свої права на море. Причина - новий газовий проєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як пише видання, минулого тижня Індонезія оголосила, що схвалила плани розробки великого родовища природного газу поблизу островів Натуна. Родовище знаходиться в 200-мильній виключній економічній зоні Індонезії, що означає, згідно з міжнародним правом, одне: Джакарта має право розробляти там природні ресурси. Проте претензії Китаю охоплюють майже все Південнокитайське море, поширюючись на територію, де розташоване газове родовище, майже в 1000 милях від материкової частини Китаю.

"Червоно-білий прапор майорітиме над місцем реалізації проєкту", - зазначив раніше Дві Соетджипто, керівник нафтогазової групи Індонезії.

Таким чином він натякав на прапор своєї країни та геополітичні цілі підприємства. Назвавши цю територію "гарячою геополітичною точкою", він підкреслив, що військово-морський флот Індонезії приєднається до забезпечення безпеки енергетичного проєкту, щоб як економічно, так і політично це стало підтвердженням суверенітету Індонезії над цією територією.

Розробка газових родовищ є частиною стратегії Індонезії і завжди дратувала Китай, пише WSJ. У 2021 році бурова установка, налаштована операторами з індонезійськими ліцензіями для буріння оціночних свердловин на газовому родовищі Tuna, була відстежена кораблями китайської берегової охорони. Китай зробив те саме з іншими енергетичними проєктами в регіоні, включаючи в’єтнамський у 2019 році.

"Хоча Китай може повернутися до ще одного раунду переслідувань, я не сподіваюсь, що Індонезія буде налякана чимось, окрім фізичної сили", - сказав Грегорі Полінг, директор Asia Maritime Transparency Initiative.

Водночас, підкреслює WSJ, претензії Пекіна на Південнокитайське море збігаються з претензіями низки країн, включаючи Філіппіни, В'єтнам і Малайзію. В останні роки Китай реагував на морські нафтогазові проекти, такі як індонезійський, розгортанням своєї берегової охорони та рибальської міліції на місці розвідки чи буріння, що робить такі заходи високоризикованими і потенційними точками спалаху для конфлікту.

Однак Китай не претендує на самі острови, тобто між двома країнами немає територіальних суперечок, але стверджує, що він має морські права на частину навколишніх вод, включаючи право на вилов риби. Водночас Теуку Файзасія, речник Міністерства закордонних справ Індонезії, сказав, що військово-морський флот Індонезії та морське правоохоронне агентство проводять звичайне патрулювання навколо островів Натуна, щоб запобігти незаконному рибальству та іншим правопорушенням.