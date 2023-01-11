Индонезия и Китай могут обострить отношения в Южно-Китайском море: что известно
Инодонезия, страна Юго-Восточной Азии, увеличивает свое присутствие у островов Натуна в водах, где Пекин заявляет о своих правах на море. Причина - новый газовый проект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишет издание, на прошлой неделе Индонезия объявила, что одобрила планы разработки крупного месторождения природного газа вблизи островов Натуна. Месторождение находится в 200-мильной исключительной экономической зоне Индонезии, что означает согласно международному праву одно: Джакарта имеет право разрабатывать там природные ресурсы. Однако претензии Китая охватывают почти все Южнокитайское море, распространяясь на территорию, где расположено газовое месторождение, почти в 1000 милях от материковой части Китая.
"Красно-белый флаг будет развеваться над местом реализации проекта", - отметил ранее Дви Соэтджипто, руководитель нефтегазовой группы Индонезии.
Таким образом, он намекал на флаг своей страны и геополитические цели предприятия. Назвав эту территорию "горячей геополитической точкой", он подчеркнул, что военно-морской флот Индонезии присоединится к обеспечению безопасности энергетического проекта, чтобы как экономически, так и политически это явилось подтверждением суверенитета Индонезии над этой территорией.
Разработка газовых месторождений является частью стратегии Индонезии и всегда раздражала Китай, пишет WSJ. В 2021 году буровая установка, оборудованная операторами по индонезийским лицензиям для бурения оценочных скважин на газовом месторождении Tuna, была отслежена кораблями китайской береговой охраны. Китай сделал то же самое с другими энергетическими проектами в регионе, включая вьетнамский в 2019 году.
"Хотя Китай может вернуться к еще одному раунду преследований, я не надеюсь, что Индонезия будет напугана чем-то, кроме физической силы", - сказал Грегори Полинг, директор Asia Maritime Transparency Initiative.
В то же время, подчеркивает WSJ, претензии Пекина на Южнокитайское море совпадают с претензиями ряда стран, включая Филиппины, Вьетнам и Малайзию. В последние годы Китай реагировал на морские нефтегазовые проекты, такие как индонезийский, развертыванием своей береговой охраны и рыболовной милиции на месте разведки или бурения, что делает такие меры высокорискованными и потенциальными точками вспышки конфликта.
Однако Китай не претендует на сами острова, то есть между двумя странами нет территориальных споров, но утверждает, что он имеет морские права на часть окрестных вод, включая право на лов рыбы. В то же время Теуку Файзасия, представитель Министерства иностранных дел Индонезии, сказал, что военно-морской флот Индонезии и морское правоохранительное агентство проводят обычное патрулирование вокруг островов Натуна, чтобы предотвратить незаконное рыболовство и другие правонарушения.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Вооруженные силы США и Японии быстро интегрируют свою командную структуру и расширяют совместные операции, поскольку Вашингтон и его азиатские союзники готовятся к возможному конфликту с Китаем, такому как война за Тайвань.
Напомним, китайская армия организовала совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Во время военных учений 28 самолетов Китая ворвались в зону ПВО Тайваня.
К тому же Япония в течение двух недель неоднократно поднимала реактивные истребители и отправляла военные корабли для наблюдения за китайским авианосцем "Ляонин".
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