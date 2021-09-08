В Индонезии жертвами пожара в тюрьме стали 40 человек
Фото: в Индонезии в результате пожара в тюрьме погибли 40 человек (Getty Images)
По меньшей мере 40 человек стали жертвами пожара в тюрьме в городе Тангеранг провинции Бантен в Индонезии в среду. Есть пострадавшие, они госпитализированы, их число не уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
Пожар в здании тюрьмы начался в ночь на среду, сейчас огонь потушен. Была проведена эвакуация из пенитенциарного учреждения.
В связи с произошедшим начато расследование.