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В Индонезии жертвами пожара в тюрьме стали 40 человек

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Среда 08 сентября 2021 05:29
В Индонезии жертвами пожара в тюрьме стали 40 человек Фото: в Индонезии в результате пожара в тюрьме погибли 40 человек (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере 40 человек стали жертвами пожара в тюрьме в городе Тангеранг провинции Бантен в Индонезии в среду. Есть пострадавшие, они госпитализированы, их число не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Пожар в здании тюрьмы начался в ночь на среду, сейчас огонь потушен. Была проведена эвакуация из пенитенциарного учреждения.

В связи с произошедшим начато расследование.

Напомним, в результате взрыва на военных складах в Казахстане пострадали 32 человека.

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