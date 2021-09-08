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В Індонезії жертвами пожежі у в'язниці стали 40 осіб

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Середа 08 вересня 2021 05:29
В Індонезії жертвами пожежі у в'язниці стали 40 осіб Фото: в Індонезії в результаті пожежі у в'язниці загинули 40 людей (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 40 людей стали жертвами пожежі у в'язниці в місті Тангеранг провінції Бантен в Індонезії в середу. Є постраждалі, вони госпіталізовані, їхня кількість не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Пожежа в будівлі в'язниці почалася в ніч проти середи, зараз вогонь загашено. Була проведена евакуація з пенітенціарної установи.

У зв'язку з подією розпочато розслідування.

Нагадаємо, в результаті вибуху на військових складах в Казахстані постраждали 32 людини.

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