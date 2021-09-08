В Індонезії жертвами пожежі у в'язниці стали 40 осіб
Фото: в Індонезії в результаті пожежі у в'язниці загинули 40 людей (Getty Images)
Щонайменше 40 людей стали жертвами пожежі у в'язниці в місті Тангеранг провінції Бантен в Індонезії в середу. Є постраждалі, вони госпіталізовані, їхня кількість не уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
Пожежа в будівлі в'язниці почалася в ніч проти середи, зараз вогонь загашено. Була проведена евакуація з пенітенціарної установи.
У зв'язку з подією розпочато розслідування.