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В Індонезії заявили, що Boeing 737 був непридатний до польотів

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 13:38
В Індонезії заявили, що Boeing 737 був непридатний до польотів
Фото: Lion Air (airsoc.com)

У літака були проблеми з системами відліку висоти і швидкості під час попередніх польотів

Літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який розбився біля берегів Індонезії 29 жовтня 2018 року, був непридатний до експлуатації в повітрі. Про це заявив керівник підрозділу авіації Національного комітету з безпеки транспорту Нуркахио Утомо під час доповіді про деталі розслідування аварії, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Він зазначив, що авіакомпанія Lion Air повернула літак в експлуатацію після того, як були виявлені проблеми з системами відліку висоти і швидкості під час попередніх польотів. Напередодні катастрофи літак здійснив рейс з міста Денпасар на острові Балі в Джакарту.

"Протягом польоту у літака були технічні проблеми, але пілот вирішив продовжувати. На наш погляд, літак більше не був здатний знаходитися в повітрі, і йому не варто було продовжувати польоти", - підкреслив Утомо.

Нагадаємо, Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air була виявлена несправність датчика швидкості.

На борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

Пізніше стало відомо, що у Boeing 737 через кілька хвилин після вильоту з Джакарти виникли технічні проблеми.

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