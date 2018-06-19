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В Индонезии затонул паром: один человек погиб, десятки пропали без вести

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 00:20
Фото: флаг Индонезии (pixabay.comarhnue)
Фото: флаг Индонезии (pixabay.comarhnue)

Пока не известно, были ли среди 80 пассажиров парома иностранцы

В Индонезии в понедельник, 18 июня, затонул паром, на борту которого находились около 80 пассажиров, один человек погиб, десятки числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

Паром Sinar Bangun, который перевозил пассажиров в провинции Северная Суматра на озере Тоба, затонул в штормовую погоду около 17:30 по местному времени (13:30 по Киеву) в миле от порта Тигарас.

Чиновник из управления по борьбе со стихийными бедствиями сообщил, что 18 человек удалось спасти, подтверждена смерть одного человека, судьба остальных пассажиров парома пока неизвестна.

К поисково-спасательным работам привлечены два парома.

Кроме того, пока не известно, были ли среди плывших на пароме иностранцы.

Напомним, 4 июня в результате крушения судна с нелегальными мигрантами у берегов Туниса в Средиземном море погибли по меньшей мере 48 мигрантов, еще 67 были спасены береговой охраной.

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Теги публикации: кораблекрушение, паром, Индонезия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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