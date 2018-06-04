Кораблекрушение у берегов Туниса: число погибших мигрантов возросло до 48

Жертвами крушения стали тунисцы и представители других африканских стран

В результате крушения судна с нелегальными мигрантами у берегов Туниса в Средиземном море погибли по меньшей мере 48 мигрантов, еще 67 были спасены береговой охраной. Об этом сообщили официальные лица МВД страны, передает Reuters.

Чиновники назвали эту катастрофу одной из худших за последние годы.

В министерстве уточнили, что лодка затонула около южного острова Керкенна, туристического места, в ночь на воскресенье, 3 июня.

Жертвами крушения стали тунисцы и представители других национальностей.

По словам чиновников, спасательная операция была приостановлена в воскресенье вечером, ее возобновят в понедельник утром.

Сотрудники службы безопасности Туниса заявили, что в лодке было около 180 мигрантов, в том числе 80 - из других африканских стран.

Напомним, ранее сообщалось о 37 погибших нелегальных мигрантах в результате кораблекрушения в Средиземном море у побережья Туниса.