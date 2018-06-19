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В Індонезії затонув пором: одна людина загинула, десятки зникли без вісті

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 00:20
Фото: прапор Індонезії (pixabay.comarhnue)
Фото: прапор Індонезії (pixabay.comarhnue)

Поки не відомо, чи були серед 80 пасажирів порома іноземці

В Індонезії в понеділок, 18 червня, затонув пором, на борту якого перебували близько 80 пасажирів, одна людина загинула, десятки вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

Пором Sinar Bangun, який перевозив пасажирів у провінції Північна Суматра на озері Тоба, затонув у штормову погоду близько 17:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом) за милю від порту Тігарас.

Чиновник з управління з боротьби зі стихійними лихами повідомив, що 18 осіб вдалося врятувати, підтверджена смерть однієї людини, доля інших пасажирів порому поки невідома.

До пошуково-рятувальних робіт залучено два пороми.

Крім того, поки не відомо, чи були серед людей, які пливли на поромі, іноземці.

Нагадаємо, 4 червня в результаті аварії судна з нелегальними мігрантами біля узбережжя Тунісу в Середземному морі загинули щонайменше 48 мігрантів, ще 67 були врятовані береговою охороною.

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Теги публікації: кораблекрушение, паром, Индонезия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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