В Індонезії затонув пором: одна людина загинула, десятки зникли без вісті

Поки не відомо, чи були серед 80 пасажирів порома іноземці

В Індонезії в понеділок, 18 червня, затонув пором, на борту якого перебували близько 80 пасажирів, одна людина загинула, десятки вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

Пором Sinar Bangun, який перевозив пасажирів у провінції Північна Суматра на озері Тоба, затонув у штормову погоду близько 17:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом) за милю від порту Тігарас.

Чиновник з управління з боротьби зі стихійними лихами повідомив, що 18 осіб вдалося врятувати, підтверджена смерть однієї людини, доля інших пасажирів порому поки невідома.

До пошуково-рятувальних робіт залучено два пороми.

Крім того, поки не відомо, чи були серед людей, які пливли на поромі, іноземці.

Нагадаємо, 4 червня в результаті аварії судна з нелегальними мігрантами біля узбережжя Тунісу в Середземному морі загинули щонайменше 48 мігрантів, ще 67 були врятовані береговою охороною.