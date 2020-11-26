В Индонезии задержали украинского блогера из-за запроса РФ

Посольство Украины в Индонезии и Министерство иностранных дел Украины держат на контроле дело задержанного в Индонезии украинского блогера Михаила Орешникова. Ему грозит экстрадиция в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По данным посольства Украины в Индонезии, Орешникова задержали 6 ноября в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г. Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.

Согласно предварительным данным, против блогера возбуждено уголовное дело в РФ по обвинению в нанесении телесных повреждений. В настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции г.Джакарта и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

Украинский консул посетил Орешникова в месте содержания. Благодаря его содействию задержан провел телефонные разговоры с родными.

"Жалоб относительно условий содержания и состояния здоровья задержанный не высказывал", - сообщили в МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что за рубежом по состоянию на 1 октября в местах ограничения свободы находятся 11968 украинцев. Из них 6202 человека осуждены за совершение различного рода преступлений.

Также сообщалось, что Российская Федерация преследует по политическим мотивам 134 украинца. При этом в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинцев, среди них 78 крымских татар.