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В МИД назвали число украинцев, задержанных за границей

Среда 21 октября 2020 08:55
В МИД назвали число украинцев, задержанных за границей
Фото: человек в наручниках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

За границей по состоянию на 1 октября в местах ограничения свободы находятся 11 968 украинцев. Из низ 6202 человека осуждены за совершение различного рода преступлений.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным ООН, в 2017 году в мире было 5,9 миллионов мигрантов из Украины. При этом в ООН включают в число эмигрантов всех людей, которые родились в одной стране, но живут не в ней.

В то же время по данным Министерства соцполитики по состоянию на август 2019 года за рубежом на постоянно основе работают 3,2 миллиона украинцев. Периодически - от 7 до 9 миллионов человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Российская Федерация преследует по политическим мотивам 134 украинца. При этом в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинца, среди них 78 крымских татар.

Также сообщалось, что в конце сентября в оккупированном Крыму задержали гражданина Украины. 22-летнего жителя Одесской области подозревают его якобы в призывах к экстремизму.

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