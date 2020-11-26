В Індонезії затримали українського блогера через запит РФ

Посольство України в Індонезії та Міністерство закордонних справ України тримають на контролі справу затриманого в Індонезії українського блогера Михайла Орєшнікова. Йому загрожує екстрадиція в Росію.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

За даними посольства України в Індонезії, Орєшнікова затримали 6 листопада в міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта (м.Джакарта) за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ.

Згідно з попередніми даними, проти блогера порушено кримінальну справу в РФ за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень. На даний час затриманий перебуває в головному управлінні поліції м.Джакарта та очікує на підтвердження екстрадиційного запиту від російської сторони.

Український консул відвідав Орєшнікова в місці тримання. Завдяки його сприянню затриманий провів телефонні розмови з рідними.

"Скарг щодо умов утримання чи стану здоров’я затриманий не висловлював", - повідомили в МЗС.

Раніше РБК-України писало, що за кордоном за станом на 1 жовтня в місцях обмеження свободи знаходяться 11 968 українців. З них 6202 людини засуджені за скоєння різного роду злочинів.

Також повідомлялось, що Російська Федерація переслідує з політичних мотивів 134 українці. При цьому в незаконному ув'язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму знаходяться 112 українця, серед них 78 кримських татар.