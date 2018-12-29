В Индонезии вулкан после извержения уменьшился в 4 раза

Фото: извержение вулкана Анак Кракатау (twitter.com/sutopo_pn)

Анак Кракатау потерял две трети высоты

Вулкан Анак Кракатау, извержение которого привело к масштабному цунами в Индонезии, уменьшился в объеме в 4 раза. К такому выводу пришли индонезийские ученые, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Также отмечается, что вулкан потерял две трети высоты.

Отметим, мощное цунами обрушилось на берега Индонезии 22 декабря. Сообщалось, что цунами вызвало извержение вулкана Анак Кракатау. В наибольшей степени пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, отелей и других сооружений.

Также сообщалось о 429 жертв цунами.

РБК-Украина писало, что спасатели использовали дроны и служебных собак для поиска тех, кто уберегся и выжил после цунами.