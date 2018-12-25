Число жертв цунами в Индонезии увеличилось

Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/sutopo_pn)

На данный момент известно о 429 погибших в результате цунами в Индонезии

Число жертв цунами в Индонезии достигло 429 человек. Об этом сообщил представитель местного Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает РБК-Украина со ссылкой на CNBC Indonesia.

Также сообщается, что на данный момент известно о 1485 пострадавших, при этом 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести. По словам Нугрохо, более 16 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Больше всего от цунами пострадал регион Пандегланг в провинции Бантен, где погибли 290 человек и 1143 получили ранения. В Южном Лампунге погибли 108 человек погибли и 279 получили ранения. Режим чрезвычайной ситуации в некоторых регионах продлится до 7 января.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от поездок в страну, особенно от посещения территорий, которые оказались в зоне стихийного бедствия.

Отметим, мощное цунами обрушилось на берега Индонезии 22 декабря. Предполагается, что цунами спровоцировало извержение вулкана Анак Кракатау. В наибольшей степени пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, гостиниц и других построек.