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В Індонезії після цунамі шукають людей за допомогою дронів та собак

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 21:18
В Індонезії після цунамі шукають людей за допомогою дронів та собак
Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/sutopo_pn)

За словами рятувальників, після пошуків кількість загиблих зросте

Рятувальники використали дрони та службових собак для пошуку тих, хто вберігся та вижив після цунамі, яке сталося на західному узбережжі індонезійського острову Ява. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

За словами рятувальників, після пошуків відома кількість загиблих зросте.

Вони вже використали важку техніку, собак, спеціальні камери для того, аби знайти та викопати з бруду та завалин тіла загиблих уздовж 100-кілометрової частини західного узбережжя острову Ява.

За словами влади, пошуки розширять ще на південь.

"Є ще декілька місць, які ми раніше не обстежували", - розповів представник агентства з пошуку та порятунку Юсуф Латіф.

Він додав, що тепер обстежують більш віддалені райони і, за його словами, "насправді там багато жертв".

Відзначимо, потужне цунамі обрушилося на береги Індонезії 22 грудня. Передбачається, що цунамі спровокувало виверження вулкана Анак Кракатау. Найбільшою мірою постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших споруд.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 429 жертв цунамі в Індонезії. Також відомо про 1485 постраждалих, при цьому 154 особи досі вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рекомендує утриматися від поїздок в країну, особливо від відвідування територій, які опинилися в зоні стихійного лиха.

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