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В Індонезії вулкан після виверження зменшився у 4 рази

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 22:16
В Індонезії вулкан після виверження зменшився у 4 рази
Фото: виверження вулкана Анак Кракатау (twitter.com/sutopo_pn)

Анак Кракатау втратив дві третини висоти

Вулкан Анак Кракатау, виверження якого спричинило масштабне цунамі в Індонезії, зменшився в об'ємі у 4 рази. До такого висновку дійшли індонезійські вчені, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Також зазначається, що вулкан втратив дві третини висоти.

Відзначимо, потужне цунамі обрушилося на береги Індонезії 22 грудня. Повідомлялося, що цунамі спровокувало виверження вулкана Анак Кракатау. Найбільшою мірою постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших споруд.

Також повідомлялося про 429 жертв цунамі.

Також РБК-Україна писало, що рятувальники використали дрони та службових собак для пошуку тих, хто вберігся та вижив після цунамі.

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