В Индонезии после цунами ищут людей с помощью дронов и собак

Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/sutopo_pn)

По словам спасателей, после поисков количество погибших возрастет

Спасатели использовали дроны и служебных собак для поиска тех, кто уберегся и выжил после цунами, которое произошло на западном побережье индонезийского острова Ява. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

По словам спасателей, после поисков известное количество погибших возрастет.

Спасательные службы уже использовали тяжелую технику, собак, специальные камеры для того, чтобы найти и выкопать из грязи и завалин тела погибших вдоль 100-километровой части западного побережья острова Ява.

По словам властей, поиски расширят еще на юг.

"Есть еще несколько мест, которые мы раньше не обследовали", - рассказал представитель агентства по поиску и спасению Юсуф Латиф.

Он добавил, что теперь обследуют более отдаленные районы и, по его словам, "на самом деле там много жертв".

Отметим, мощное цунами обрушилось на берега Индонезии 22 декабря. Предполагается, что цунами вызвало извержение вулкана Анак Кракатау. В наибольшей степени пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, отелей и других сооружений.

Ранее РБК-Украина сообщало о 429 жертв цунами в Индонезии. Также известно о 1485 пострадавших, при этом 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от поездок в страну, особенно от посещения территорий, которые оказались в зоне стихийного бедствия.